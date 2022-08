Finanzminister Boddenberg (CDU) sieht die hessische Landesregierung finanziell ordentlich aufgestellt.

"Wir konnten bereits früher als in der Schuldenbremse vorgeschrieben alte Schulden zurückzahlen", erklärte er bei der Präsentation des Geschäftsberichts des Landes am Montag. "Das zeigt, dass wir schon in den Jahren vor der Pandemie gut gewirtschaftet haben", sagte er. Überraschend hohe zusätzliche Steuereinnahmen waren der maßgebliche Grund, dass Hessen seinen Haushalt 2021 anders als geplant ohne neue Schulden abgeschlossen hat.