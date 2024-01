Während bei der SPD der bisherige Fraktionschef im Landtag aus dem Amt gedrängt wurde, bleibt bei der CDU alles beim Alten: Ines Claus wird die Fraktion weiter führen.

Ines Claus bleibt an der Spitze der hessischen CDU-Landtagsfraktion. Die 46-Jährige erhielt bei der Wahl am Dienstag 46 Ja-Stimmen und drei Nein-Stimmen. Claus zeichne sich durch eine enorme fachliche und menschliche Kompetenz aus, sagte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) am Dienstag in Wiesbaden.

Bei den Sozialdemokraten gab es dagegen bei der Wahl der Fraktionsspitze am Dienstag eine Überraschung: Der bisherige Fraktionschef Günter Rudolph trat gar nicht erst an, weil es offenbar keine sichere Mehrheit für den 67-Jährigen gab. Bei der Wahl setzte sich am Ende knapp der zum eher konservativen Parteiflügel zählende 43 Jahre alte Tobias Eckert gegen seine Gegenkandidatin Lisa Gnadl vom linken Flügel durch.

Machtkampf in Hessen-SPD: Rudolph ganz ohne Amt Nach 25 Jahren verlässt die SPD-Fraktion im hessischen Landtag die Oppositionsrolle. Ihr bisheriger starker Mann Günter Rudolph spielt dabei nur noch eine untergeordnete Rolle. Im entbrannten Machtkampf half nicht einmal die Fürsprache von Noch-Parteichefin Faeser. Zum Artikel

Schon folgt auf Bellino

Neuer Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion ist Ingo Schon. Der 47-Jährige erhielt 44 Ja-Stimmen und fünf Nein-Stimmen. Schon zieht erstmals als Abgeordneter in den Landtag ein. Er löst in dem neuen Amt Holger Bellino ab, der mehr als 13 Jahre Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion war.

Astrid Wallmann soll nach dem Vorschlag der CDU-Fraktion weiterhin Landtagspräsidentin bleiben, als Vize-Präsident wird erneut Frank Lortz ins Rennen geschickt.

Claus stellte am Dienstag klar, die CDU-Fraktion werde die AfD-Kandidatin für das Amt der Vize-Landtagspräsidentin, Anna Nguyen, nicht wählen. Die AfD hatte bereits in der vergangenen Legislaturperiode vergeblich versucht, einen der Stellvertreterposten im Präsidium mit einem ihrer Kandidaten zu besetzen. Auch die Chancen für Nguyen stehen schlecht.

Neuer Landtag, neuer Anlauf der AfD auf Vizepräsidenten-Amt Nach ihren Zugewinnen bei der Hessen-Wahl versucht die AfD erneut, was bisher in mehreren Anläufen scheiterte: Sie beansprucht einen Posten im Präsidium des Landtags. Die Chancen für ihre Kandidatin Anna Nguyen stehen eher schlecht. Zum Artikel