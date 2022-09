Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat die Kommunikation der Bundesregierung mit den Ländern zur geplanten Gaspreisbremse als "unbefriedigend" kritisiert.

Es sei ein bemerkenswerter Stil, "über den Ticker" davon zu erfahren, sagte er am Donnerstag. "Wir sind ein föderales System und da geht man anders miteinander um." Die Bundesregierung kündigte am Donnerstag einen neuen "Abwehrschirm" von bis zu 200 Milliarden Euro an, der Verbraucher und Unternehmen wegen der stark steigenden Energiepreise helfen soll.