Ein Pilotprojekt zur einfacheren Rückgabe von Mehrweg-Getränkebechern war aus Sicht der Beteiligten ein Erfolg.

Kunden etwa von Bäckereifilialen konnten ihre Kaffeebecher auch in anderen Bistroketten oder an 40 Automaten zurückgeben, wie das Umweltministerium am Montag erklärte. Von März bis Mai 2024 machten insgesamt 85 Cafe- und Bäckereifilialen mit.