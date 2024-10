Hoher Sanierungsbedarf bei Straßen in Hessen

Viele Baustellen verhindern derzeit eine zügige Fahrt durch die Innenstädte.

Grund ist großer Sanierungsbedarf: Aufwendige Umleitungen führen etwa in Darmstadt und Hanau um marode Brücken herum. Dazu kommen Reparaturen und Erneuerungen von Straßen sowie Fernwärmeausbau etwa in Wiesbaden und Frankfurt. "Der Sanierungsbedarf der Straßen ist sehr hoch", sagt ein Sprecher des Hessischen Städtetags in Wiesbaden. Alleine zu stemmen sei dies nicht: "Es sind erhebliche Summen, die wir insbesondere vom Bund, aber auch vom Land erwarten in dieser Frage."