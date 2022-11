Beim Bundesparteitag der Jungen Liberalen in Kassel hat Bundesvorsitzende Franziska Brandmann das Verhalten der Mutterpartei FDP in der Ampelkoalition kritisiert und mehr Gestaltungswillen gefordert.

Die FDP dürfe in der Ampel nicht als Korrektiv auftreten, sie müsse Gestaltungsmacht sein, forderte Brandmann. Die 28-Jährige war am Freitagabend mit 165 von 184 gültigen Stimmen als Bundesvorsitzende wiedergewählt worden. Es gab keinen Gegenkandidaten.

Brandmann forderte die FDP auf, einen Gesetzentwurf für eine Aktienrente vorzulegen. Deren Einführung kündigte Parteichef Christian Lindner am Samstag in Kassel für 2023 an. Was ein anderer Mitgliedstaat der EU wie Schweden könne, das müsse auch in Deutschland "in Lichtgeschwindigkeit" passieren können, sagte er vor den rund 800 Teilnehmern des Bundeskongresses.