Justiz - Haft-Fälle in Hessen schneller bearbeitet

Seit Oktober 2022 ist in Hessen kein Haftbefehl mehr wegen Verfahrensverzögerungen aufgehoben worden.

Das sagte Justizminister Poseck (CDU) anlässlich der Präventionsmesse des Lahn-Dill-Kreises in Ehringshausen am Montag. Die Justiz trage dem Beschleunigungsgebot in Haftsachen Rechnung, bekräftigte Poseck. Danach müssen Fälle mit Untersuchungshaft schneller bearbeitet werden. 2022 hatte es den Angaben zufolge noch 13 Aufhebungen von Haftbefehlen wegen Verzögerungen gegeben. Darunter waren auch sechs mutmaßliche Gewalttäter.