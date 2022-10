Jetzt steht es fest: Die Kasseler SPD schickt bei der Oberbürgermeisterwahl eine eigene Kandidatin ins Rennen. Amtsinhaber Christian Geselle (SPD) hatte nach parteiinternen Querelen angekündigt, als unabhängiger Bewerber anzutreten.

Zur Oberbürgermeisterwahl in Kassel im Frühjahr kommenden Jahres wird Isabel Carqueville als Kandidatin der SPD antreten. Das haben die Sozialdemokraten bei ihrer Wahlkreiskonferenz am Mittwochabend beschlossen. Carqueville wurde dort mit 186 von 304 gültigen Stimmen nominiert.

Die 38 Jahre alte Gewerkschafterin tritt damit als direkte Konkurrentin des Amtsinhabers Christian Geselle an. Der gehört zwar selbst seit langem der SPD an, hatte sich aber in den letzten Monaten mit der Kasseler Parteiführung überworfen und angekündigt, diesmal als unabhängiger Kandidat zur Wahl antreten zu wollen.

SPD in Sachen Geselle gespalten

Innerhalb der Kasseler SPD hatte das zu einer Lagerbildung geführt. Die eine Seite wollte an Geselle festhalten und ihn auch als unabhängigen Kandidaten unterstützen. Mit ihm an der Spitze lasse sich weiter sozialdemokratische Politik in Nordhessens größter Stadt machen, befanden manche Parteimitglieder. Zudem mindere man mit einer eigenen Kandidatin die Chancen beider Bewerber.

Andere wiederum hielten Geselle nach den Querelen der vergangenen Wochen für nicht mehr tragbar. Reinhard Wintersperger etwa, Vorsitzender im Ortsverein Harleshausen, fürchtet, die Partei werde von Geselle nicht mehr ernst genommen, wenn man jetzt nicht klare Kante zeige. Er befürwortete die Aufstellung einer eigenen Kandidatin.

Heftiger Streit mit Parteiführung

Nach dem Scheitern der Rathaus-Koalition mit den Grünen wegen eines Radstreifen-Projekts hatte Geselle ein Bündnis mit der CDU angestrebt. Während der Oberbürgermeister im Sommerurlaub weilte, entschied die Kasseler SPD jedoch, die Gespräche mit den Christdemokraten abzubrechen. Für Geselle war das ein Schlag ins Gesicht.

In einem offenen Brief an seine eigene Partei sprach er von einem folgenschweren Fehler, völlig verantwortungslosen Beschlüssen und einem unglaublichen Vorgang gegenüber ihm und den Bürgern der Stadt. Geselle fordert ultimativ gar den Rückzug der Parteiführung, die ihm während seines Urlaubs in den Rücken gefallen sei.

Die Forderung wurde nicht erfüllt. Parteichef Ron Hechelmann sah sich gar genötigt, Geselle daran zu erinnern, dass er nur durch die SPD ins Amt gekommen sei. Aus einem angesetzten Vermittlungstermin wurde nichts. Geselle erschien nicht – wegen bekannter anderer Termine, wie er sagte. Hechelmann dagegen fühlte sich dagegen schlichtweg vom OB versetzt.

Andere Kandidaten profitieren von Streit

Die Aufstellung einer zusätzlichen Kandidatin dürften die anderen Bewerber um das Amt des Rathauschefs mit einer gewissen Genugtuung sehen, erhöhen sich dadurch doch ihre eigenen Chancen. Die CDU schickt mit der früheren hesischen Justizministerin Eva Kühne-Hörmann ein politisches Schwergewicht mit reichlich Erfahrung ins Rennen.

Auch der Kandidat der Grünen, Sven Schoeller, dürfte bei dem Urnengang nicht ohne Chancen sein. Immerhin bilden die Grünen mit 20 Sitzen noch vor der SPD die stärkste Kraft in der Stadtverordnetenversammlung. Die Linke hat mit Violetta Bock ebenfalls eine eigene Kandidatin aufgestellt.

Die Kasseler Oberbürgermeisterwahl wird voraussichtlich im März 2023 stattfinden.