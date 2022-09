"Lehrermangel in Hessen ist dramatisch"

Kritik an Kultusminister vor dem Schulstart

Anders als Kultusminister Lorz halten seine Kritiker den Lehrermangel an Hessens Schulen für besorgniserregend. Und das ist nicht der einzige Vorwurf kurz vor Beginn des neuen Schuljahres.

Vertreter der Landtagsopposition haben am Freitag scharfe Kritik an Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) geübt. Sie warfen ihm vor, die Lage an den Schulen kurz vor Beginn des neuen Schuljahres zu beschönigen. "Der zu erwartende Lehrkräftemangel ist dramatisch“, sagte Christoph Degen, schulpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion.

Statt auf gut ausgebildete Lehrkräfte setze die schwarz-grüne Landesregierung auf Laien, die über Ketten-Arbeitsverträge bis zu fünf Jahre Unterricht gäben, ohne weiterqualifiziert zu werden. Dann setze das Land diese Menschen auf die Straße. Auch an den Universitäten habe die Regierung versäumt, dem Mangel an Lehramtsstudenten rechtzeitig zu begegnen.

"Hausgemachte Probleme" warf SPD-Politiker Degen der Regierung unter anderem auch auf Feldern wie der Ganztagsbetreuung ("Das Schönreden muss ein Ende haben") und der Digitalisierung vor. Seine Fraktionskollegin Nina Heidt-Sommer sagte, der Lehrerberuf sei in Hessen "so unattraktiv wie nie zuvor".

Doch nicht dramatisch

Kultusminister Lorz hatte zuvor die Lage der Schulen in Hessen zum Start des Schuljahres 2022/23 aus seiner Sicht dargelegt. Sie hätten einen sprunghaften Anstieg der Schülerzahlen um 25.500 in nur einem Jahr zu bewältigen, vor allem infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und starker Zuwanderung von Geflüchteten um das Jahr 2015.

Zusammen mit den Nachwirkungen der Corona-Krise und dem Mangel an Lehrern auf dem Arbeitsmarkt sei das herausfordernd, "aber nicht dramatisch". Wer das Gegenteil behaupte, verbreite Panikmeldungen. Das Land reagiere mit der Schaffung neuer Angebote und Lehrerstellen.

"Zahlenspielchen" warf die Linkspartei dem Kultusminister vor. Lorz könne aber auch damit nicht vertuschen, wie prekär der Lehrermangel schon jetzt sei, sagte die Fraktionsvorsitzende Elisabeth Kula.

Man wolle sich nicht ausmalen, wie die Lage erst werde, wenn ab 2026 ein Anspruch auf Ganztagsbetreuung bestehe. Kula warf Lorz weitere Versäumnisse vor: Unter anderem seien Schulgebäude marode, der Krankenstand unter den Beschäftigten hoch und Lehrkräfte an Grundschulen zu schlecht bezahlt. Angesichts der Corona-Pandemie sei für den Herbst zu befürchten, "dass die Schulen wieder einmal allein gelassen werden, wenn es brenzlig wird".

Grüne sehen Fortschritte und planen weitere

Die mit der CDU regierenden Grünen kündigten unterdessen angesichts der stark gestiegenen Schülerzahlen zusätzliche Anstrengungen an. Man wolle für den kommenden Haushalt weitere zusätzliche Stellen für Lehrkräfte und die Schulsozialarbeit finanzieren, sagte Daniel May, bildungspolitischer Sprecher der Landtagsfraktion.

Über die Krisenbewältigung hinaus verliere man andere Vorhaben nicht aus dem Blick, wie der Start eines Schulversuchs mit Türkisch als Fremdsprache im neuen Schuljahr zeige. Das geplante neue Schulgesetz gibt den Schulträgern laut May zudem neue Möglichkeiten für Ganztagsangebote. Das Land sei auf einem guten Weg, den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung zusammen mit den Kommunen zu erfüllen.

