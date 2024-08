Land Hessen investiert weiter in Radwege

Die Landesregierung will an der Förderhöhe beim Ausbau von Radwegen an Landesstraßen festhalten.

Dies gelte trotz schwieriger werdender Haushaltsrahmenbedingungen, erklärte das Verkehrsministerium in einer Antwort auf eine Landtagsanfrage der Grünen. Im Nachtragshaushalt für das laufende Jahr seien keine Kürzungen im Bereich der Radverkehrsinvestitionen vorgesehen. Wie im Jahr 2024 sollen demzufolge auch 2025 rund 17 Millionen Euro für den Ausbau des hessischen Radwegenetzes an den Landesstraßen bereitstehen.