Antrag der Abgeordneten Christoph Degen (SPD), Lisa Gnadl (SPD), Ulrike Alex (SPD), Kerstin Geis (SPD), Nadine Gersberg (SPD), Karin Hartmann (SPD), Nina Heidt-Sommer (SPD), Dr. Daniela Sommer (SPD), Turgut Yüksel (SPD) und der SPD-Fraktion zum Thema: "Mit dem Rechtsanspruch Ganztag zu mehr Chancengleichheit: was am Vormittag gilt, muss auch am Nachmittag gelten." Mit Antrag der CDU- und Grünen-Fraktion.

Christoph Degen (SPD): "Wir wollen, dass es endlich einen Ausbauplan für ganztägliche Bildung und Betreuung gibt"

Claudia Ravensburg (CDU): "Wir wollen eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf"

Heiko Scholz (AfD): "Mit Ganztagsbetreuung hat dieser Antrag nur wenig zu tun"

Elisabeth Kula (Linke): "Das Modell der Halbtagsschule ist überholt"

Daniel May (Grüne): "Der Ausbau der Ganztagsbetreuung an Schulen hat für die Koalition Priorität"

Moritz Promny (FDP): "Das Recht auf ganztägige Betreuung auf Bildung kommt – und das ist auch gut so"