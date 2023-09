Gründungsjahr: 2009

Ergebnis bei der Landtagswahl 2018: 3,0 Prozent

Spitzenkandidat: Engin Eroglu, geb. 1982 in Schwalmstadt (Schwalm-Eder), Bank- und Sparkassenkaufmann sowie Europaabgeordneter

Weitere Kandidierende: Die Freien Wähler treten mit Direktkandidierenden in allen 55 Wahlkreisen und einer Landesliste mit 71 Kandidierenden an.

Kernanliegen zur Hessen-Wahl:



Mehr politische Beteiligung und Mitbestimmung der Menschen in Hessen durch geloste Wahlkreisgremien und landesweite Bürgerräte zu konkreten Sachthemen.

Hürden für Volksbegehren und Volksentscheide senken.

Weitere Themen:



Wahlrecht ab 16 Jahren bei Kommunalwahlen.

Verschlankung der Regierungspräsidien und des Landtags.

Mehr politische Verantwortung und Geld für die Kommunen.

Digitale Verwaltung nach dem Vorbild Estlands.

Gebührenfreie Bildung von der Kita bis zum Studium oder Meister.

Mehr Polizisten, Staatsanwälte und Richter.

Bezahlbare Klimapolitik: Energie sparen und Kraftwerke erst abschalten, wenn Erneuerbare Energien als Ersatz ausgebaut sind.

Klare Migrationspolitik: Wer arbeiten möchte, ist willkommen.

Zum kompletten Programm der Freien Wähler