Leichterer Berufseinstieg für Richter in Hessen

Wer in Hessen Richterin oder Richter werden möchte, muss in Zukunft weniger strenge Kriterien erfüllen. Das hessische Justizministerium reagiert damit auf den Personalmangel an Gerichten.