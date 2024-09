Mahnwache und Sitzblockaden Rund 1.500 Menschen protestieren gegen AfD-Parteitag in Hofheim

Rund 1.500 Menschen protestieren gegen AfD-Parteitag in Hofheim

Mit einer Mahnwache und Sitzblockaden haben rund 1.500 Menschen in Hofheim gegen den Parteitag der Hessen-AfD protestiert. Bis Sonntag tagt die Partei, die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Auf der Demonstration gegen gegen den Landesparteitag der AfD in Hofheim versammelten sich hunderte Menschen.

Bild © picture-alliance/dpa

Am Samstag haben in Hofheim (Main-Taunus) bei einer Mahnwache vor der Stadthalle nach Angaben der Polizei rund 1.500 Menschen mit Transparenten, Sprechchören, Gesängen und Blasmusik gegen die AfD protestiert. In der Stadthalle findet dort seit Freitag der Landesparteitag der Partei statt, der noch bis Sonntag geht.

Friedliche Demo und ein Fest der Demokratie

Die Demonstrationen verliefen laut Polizei friedlich, Straftaten wurden nicht registriert. Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern waren verschiedene Gruppen, darunter auch die "Omas gegen Rechts". Auf einem Platz in der Innenstadt feierten die Menschen zudem ein "Fest der Demokratie".

Am Vormittag hatte es zunächst zwei Demonstrationszüge mit einer Teilnehmerzahl im "niedrigen dreistelligen Bereich" gegeben, so die Polizei. Außer kleineren Rangeleien zwischen Demonstranten und Einsatzkräften sei alles friedlich verlaufen.

Zwischenzeitlich kam es zu Gerangeln zwischen Demonstrierenden und Polizei. Bild © picture-alliance/dpa

Die AfD organisierte ihrerseits Kundgebungen, an denen nach Angaben der Polizei etwa 10 bis 20 Menschen teilnahmen.

Zufahrtswege zum Parteitag blockiert

Das Bündnis "Gemeinsam widersetzen" blockierte nach eigenen Angaben am Vormittag mehrere Zufahrtswege zum Parteitag. "Wir haben diese Sitzblockaden gestartet, weil wir der Meinung sind, dass Demonstrationen und Kundgebungen allein nicht reichen", sagte ein Sprecher. Man wolle der AfD zeigen, dass sie nicht willkommen sei.

Polizei mit Großaufgebot im Einsatz

Die Polizei ist am Wochenende nach eigenen Angaben mit einem Aufgebot im niedrigen vierstelligen Bereich im Einsatz - auch mit Hubschrauber, Drohnen, Hunden, Reiterstaffel und einem Wasserwerfer. Die Proteste sollen am Sonntag andauern.

Hunderte bei Menschenkette am Freitagabend

Bereits am Freitagabend hatten in Hofheim rund 550 Menschen mit einer Menschenkette gegen den Parteitag der hessischen AfD protestiert. Diese Zahl nannte die Polizei. Die Veranstalter sprachen von 1.000 Teilnehmern.

Gegen 18 Uhr hatten sich die Demonstranten vor der Stadthalle versammelt und kreisten diese Hand in Hand ein. "Wir wollen klar und deutlich machen, dass wir die AfD hier nicht möchten", sagte Michael Kegler von "MTK gegen Rechts", der die Menschenkette angemeldet hatte. Der "enorme Zuspruch" zu der Aktion zeige, dass die Mehrheit der Bevölkerung und die Zivilgesellschaft dem Vormarsch der AfD "nicht tatenlos und schweigend zusehen," so Kegler.

Organisiert werden die Demonstrationen größtenteils dem Bündnis "MTK gegen rechts" - einem Bündnis aus Gemeinden, Schülervertretungen, Caritas, Ausländerbeiräten, Vereinen, Parteien und Einzelpersonen.