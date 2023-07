Die Zahl der Abschiebungen aus Hessen hat in den ersten Monaten dieses Jahres deutlich zugenommen.

Von Januar bis Ende Mai wurden 598 Männer und Frauen abgeschoben, teilte das Innenministerium in Wiesbaden mit. Im Vergleichszeitraum 2022 seien es 400 gewesen. Die Zahlen würden Abschiebungen in die Herkunftsländer sowie Rückführungen in Drittstaaten umfassen, zum Beispiel wenn Flüchtlinge bereits in anderen EU-Ländern registriert wurden. Ende Mai lebten den Angaben zufolge knapp 17.000 ausreisepflichtige Menschen in Hessen.