Die Ambitionen von AfD-Mann Maximilian Müger als Sportschütze könnten einen Dämpfer bekommen. Sein umstrittenes TikTok-Video mit Sturmgewehr verbaut ihm möglicherweise den Weg zum Waffenbesitz.

Nicht nur politisch steht der AfD-Mann Maximilian Müger vor einem Karriere-Knick. Auch als "angehender Sportschütze", wie er sich selbst bezeichnet, haben sich seine Aussichten verdüstert. Grund ist das TikTok-Video, in dem sich der Politiker aus Neu-Isenburg (Offenbach) abfällig über Migranten äußert, dabei mit einem Sturmgewehr posiert und es drei Mal abfeuert. In dieser Woche hat er deswegen schon mehrere politische Ämter niedergelegt.

Außerdem könnte ihn das Video auch um seine Chance auf eine Waffenbesitzkarte bringen. "Das öffentliche Zurschaustellen und unmotivierte Abfeuern eines Sturmgewehrs" können "Zweifel an der waffenrechtlichen Zuverlässigkeit" begründen. Das erklärt das hessische Innenministerium, ohne Müger namentlich zu nennen. Die Zuverlässigkeit müsse gegeben sein, wenn jemand Waffen oder Munition erwerben wolle.

Audiobeitrag Bild © Hessischer Landtag, hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Junge Alternative + Waffenbesitz = Zweifel

Bei Müger kommt noch mehr dazu: Er war bis Dienstag stellvertretender Vorsitzender der Jungen Alternative (JA) in Hessen. Die JA ist die AfD-Jugendorganisation und auch deren hessischer Landesverband wird von jetzt an als "gesichert rechtsextrem" eingestuft, wie der Präsident des hessischen Verfassungsschutzes, Bernd Neumann, am Montag bekannt gab.

Müger hat zwar auch den Stellvertreter-Posten bei der JA Hessen niedergelegt, wie die AfD am Dienstag mitteilte. Laut Waffengesetz müssen die Behörden aber die vergangenen fünf Jahre betrachten. Und in diesem Zeitraum war Müger nachweislich in der als rechtsextrem eingestuften Gruppierung aktiv. Auch eine solche Betätigung kann laut Ministerium Zweifel an der Zuverlässigkeit begründen.

Müger und Schützenverein äußern sich nicht

Nach hr-Informationen soll Müger in einem Schützenverein in Mittelhessen aktiv sein. Der Verein und Müger selbst haben sich dazu auf Nachfrage bis Redaktionsschluss nicht geäußert. Auch hat der Politiker nicht mitgeteilt, ob er als "angehender Sportschütze" schon Waffen besitzt oder erwerben möchte. Falls er das vorhaben sollte, würde er eine Waffenbesitzkarte zwingend benötigen.

Für das umstrittene Video brauchte Müger das Papier aber nicht, wenn man seiner Darstellung folgt. Demnach wurde das Video auf einem Schießplatz in Polen angefertigt. Das Sturmgewehr sei eine Leihwaffe gewesen, ein "Schießleiter" habe ihn beaufsichtigt. Auch sei das Video nur versehentlich und für kurze Zeit auf TikTok veröffentlicht worden. Eigentlich sei es für den "privaten Gebrauch" entstanden, wobei Müger bis jetzt nicht erklärt hat, worin der private Gebrauch bestehen sollte.