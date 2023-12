Neue Notunterkunft für Geflüchtete in Haiger

Der Lahn-Dill Kreis hat nahe der Kalteiche eine neue Notunterkunft für Geflüchtete in Betrieb genommen.

Wie der Kreis am Donnerstag meldete, sollen in den drei Leichtbauhallen bis zu 250 Menschen wohnen. Der Standort sei "ungünstig", räumte der Kreis ein, wegen der Autobahn und der Entfernung bis Haiger. Die Not sei jedoch groß.