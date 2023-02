So viele Menschen wie nie zuvor bewerben sich am 5. März um das Amt des Frankfurter Oberbürgermeisters. Wir haben sie gebeten, sich und ihre Ziele in einem Video zu präsentieren. Sehen Sie selbst.

Das Feld der Bewerber um das höchste politische Amt in Frankfurt ist in diesem Jahr so bunt wie noch nie. Während manche von ihnen sich in den zurückliegenden Wochen häufig öffentlich geäußert haben, kennt man von anderen nur den Namen. Wir haben die 20 Kandidatinnen und Kandidaten gebeten, uns ein höchstens 90-sekündiges Video über sich und ihre vorrangigen politischen Ziele zu schicken - fast alle haben geantwortet und geliefert.

Wir zeigen die Videos in der Reihenfolge der Kandidaten auf dem Stimmzettel für die Wahl am 5. März. Wir haben sie nicht bearbeitet und nur auf Aussagen hin geprüft, die den fairen politischen Wettbewerb verletzen würden.

Manuela Rottmann (Grüne) / Uwe Becker (CDU) / Mike Josef (SPD) / Daniela Mehler-Würzbach (Linke) / Yanki Pürsün (FDP) / Andreas Lobenstein (AfD) / Mathias Pfeiffer (BFF) / Katharina Tanczos (Die Partei) / Tilo Schwichtenberg (Gartenpartei) / Peter Wirth alias Bahnbabo (unabhängig) / Yamòs Camara (FPF) / Niklas Pauli (unabhängig) / Sven Junghans (unabhängig) / Feng Xu (unabhängig) / Maja Wolff (unabhängig) / Khurrem Akhtar (TT) / Frank Großenbach (Die Basis) / Peter Pawelski (unabhängig) / Carl Maria Schulte (unabhängig) / Markus Eulig (unabhängig)

Manuela Rottmann (Grüne)

Videobeitrag Video Manuela Rottmann: "Wir brauchen mehr Stadtgrün" Video Manuela Rottmann Bild © Kandidat/-in Ende des Videobeitrags

Die 50 Jahre alte Juristin war zwar von 2006 bis 2012 Umwelt- und Gesundheitsdezernentin in Frankfurt. Sie kam allerdings als langjährige Bundespolitikerin wie eine Quereinsteigerin in den Oberbürgermeisterwahlkampf. Zuletzt arbeitete sie als Parlamentarische Staatssekretärin im Bundeslandwirtschaftsministerium. Rottmann findet, es sei "Zeit für einen Aufbruch in Frankfurt".

Uwe Becker (CDU)

Videobeitrag Video Uwe Becker: "Katastrophale Zustände im Bahnhofsviertel beenden" Video Uwe Becker Bild © Kandidat/-in Ende des Videobeitrags

Frankfurter Bürgermeister war er schon, eineinhalb Jahrzehnte gehörte er als Dezernent dem Magistrat an, nun bewirbt sich der 53-Jährige um das höchste Amt in seiner Heimatstadt. "Ich weiß, wo den Frankfurtern der Schuh drückt", sagt der derzeitige Europa-Staatssekretär in der hessischen Landesregierung. Wie seine Hauptkonkurrenten strebt auch Becker eine CO2-Neutralität der Stadt bis 2035 an.

Mike Josef (SPD)

Videobeitrag Video Mike Josef: "Zukunft der Kinder ist das Wichtigste" Video Mike Josef Bild © Kandidat/-in Ende des Videobeitrags

Als Planungsdezernent ist der 40-Jährige auch für das Wohnen zuständig - ein ewig akutes Thema in der Stadt mit ihren hohen Miet- und Kaufpreisen. Hier wolle er - neben dem Bau vieler benötigter Schulen und Kitas in einer wachsenden Stadt - einen Schwerpunkt als Oberbürgermeister setzen, verspricht Josef: "Jeder soll sich Frankfurt leisten können."

Daniela Mehler-Würzbach (Linke)

Videobeitrag Video Daniela Mehler-Würzbach: "Frankfurt muss für alle da sein" Video Daniela Mehler-Würzbach Bild © Kandidat/-in Ende des Videobeitrags

Die Stadtverordnete und Referentin an der Frankfurter Goethe-Universität setzt auf klassische linke Themen: bezahlbarer Wohnraum, weniger Autoverkehr, Kultur für alle, klare Kante gegen Rassismus. Auch das Stadtklima und das Erreichen der selbst gesteckten CO2-Ziele liegen der 38-Jährigen am Herzen: "Wir haben keine Zeit zu verlieren."

Yanki Pürsün (FDP)

Videobeitrag Video Yanki Pürsün: "Entscheidungen im Rathaus beschleunigen" Video Yanki Pürsün Bild © Kandidat/-in Ende des Videobeitrags

Den Ausbau von Schulen und Kitas will auch der Landtagsabgeordnete vorantreiben. Beim umkämpften Thema Verkehr vertritt der 50-Jährige die Position, jeder solle selbst wählen können, wie sie oder er sich fortbewege. Einen eigenen Akzent setzt Pürsün mit dem Wunsch nach einem Transparenzregister: "Dann können Sie sehen, woran Verwaltung und Politik gerade arbeiten."

Andreas Lobenstein (AfD)

Videobeitrag Video Andreas Lobenstein: "Mehr Frankfurter geht gar net" Video Andreas Lobenstein Bild © Kandidat/-in Ende des Videobeitrags

Der 56 Jahre alte Bankangestellte hält seine Heimatstadt für schlecht regiert: Die Verkehrspolitik benachteilige die Autofahrer, verstärkte Arbeitsmigration führe zur unsicheren Lage im Bahnhofsviertel, neue Gewerbegebiete würden nicht ausgewiesen. "Es gibt so viel zu tun", findet Lobenstein.

Mathias Pfeiffer (BFF)

Videobeitrag Video Mathias Pfeiffer: "Den Grünen das Mobilitätsdezernat entziehen" Video Mathias Pfeiffer Bild © Kandidat/-in Ende des Videobeitrags

Sollte er gewählt werden, werde er das Dezernat für Stadtplanung und Wohnungsbau gleich selbst übernehmen, kündigt der 56 Jahre alte Stadtverordnete der Bürger für Frankfurt (BFF) an, der selbst in der Immobilienbranche arbeitet: "Ich werde alles tun, das Umweltverbrechen einer Trabantenstadt im Nordwesten zu verhindern."

Katharina Tanczos (Die Partei)

Videobeitrag Video Katharina Tanczos alias Prof. Dr. Dr. Bembel: "Es wird kräftig eingeschenkt" Video Katharina Tanczos Bild © Kandidat/-in Ende des Videobeitrags

Im Wahlkampf und auf Wahlplakaten geht Prof. Dr. Dr. Bembel für die Satirepartei ins Rennen um den OB-Posten. Auf dem Wahlzettel steht die 33 Jahre alte Hörgeräte-Akustikerin Katharina Tanczos, die freilich betont, sie sei lediglich die Sprecherin des vornehmlich in Frankfurt beliebten Tongefäßes.

Tilo Schwichtenberg (Gartenpartei)

Videobeitrag Video Tilo Schwichtenberg: "Schöne Kastanien weichen hässlichem Beton - das muss aufhören" Video Tilo Schwichtenberg Bild © Kandidat/-in Ende des Videobeitrags

Der 53 Jahre alte Solartechnikhändler sitzt für die Gartenpartei im Römer. "Das Stadtklima steht bei mir ganz oben", sagt Schwichtenberg. Den Wohnungsbau will er im Falle seines Erfolgs nachhaltig gestalten und "die Börsenspekulanten vertreiben", die er für die hohen Miet- und Kaufpreise verantwortlich macht.

Peter Wirth alias Bahnbabo (unabhängig)

Videobeitrag Video Peter Wirth alias Bahnbabo: "Bürger sollen Very Important Passengers sein" Video Peter Wirth alias Bahnbabo Bild © Kandidat/-in Ende des Videobeitrags

Frankfurts wahrscheinlich bekanntester Straßenbahnfahrer tritt als unabhängiger Kandidat an. Der 61-Jährige will das Miteinander in der Stadt fördern und der Jugend mehr zu ihrem Recht verhelfen: "Jugendliche sind unsere Zukunft."

Yamòs Camara (FPF)

Der 41 Jahre alte Generalsekretär der Freien Partei Frankfurt (FPF) arbeitet in der Stadtverwaltung. Ausweislich seiner Homepage will er sich als OB dafür einsetzen, dass alle Bürger ein Recht auf würdevolle Existenz haben, für eine zukunftsfähige Stadtverwaltung und eine "Sozialpolitik mit Zukunft". Trotz mehrfacher Bitte hat er beim hr kein Video eingereicht.

20 Kandidierende für OB-Wahl in Frankfurt - Rekord Anfang März wird in Frankfurt ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Nun steht fest: So viele Kandidatinnen und Kandidaten wie noch nie bewerben sich um die Nachfolge von Peter Feldmann. Zum Artikel

Niklas Pauli (unabhängig)

Videobeitrag Video Niklas Pauli: "Keine Zerstörung der Natur durch Prestigeprojekte" Video Niklas Pauli Bild © Kandidat/-in Ende des Videobeitrags

Er wirbt für sich explizit als "Nichtpolitiker für Frankfurt". Der Elektrotechniker ist 45 Jahre alt und spricht sich für den Erhalt aller Kleingärten, die Förderung des Handwerks und eine bürgernahe Verwaltung aus.

Sven Junghans (unabhängig)

Der 49-Jährige ist Kapitän der Mainfähre zwischen den Frankfurter Stadtteilen Höchst und Schwanheim. Er ärgert sich nach eigener Aussage über die Behäbigkeit der Stadtverwaltung und will ein bürgernaher Oberbürgermeister sein. Trotz mehrfacher Bitte hat er beim hr kein Video eingereicht.

Feng Xu (unabhängig)

Videobeitrag Video Feng Xu: "Frankfurt zur Gigawatt-Solar City umbauen" Video Feng Xu Bild © Kandidat/-in Ende des Videobeitrags

Der 65 Jahre alte Spediteur tritt zum wiederholten Mal bei einer OB-Wahl an. Ein günstiges ÖPNV-Ticket, bessere Bezahlung für Stadtbedienstete und Erzieher sowie mehr Kitas gehören zu seinen Forderungen "für die sichere Zukunft".

Maja Wolff (unabhängig)

Videobeitrag Video Maja Wolff: "Es braucht jemanden mit Tatkraft und Herz" Video Maja Wolff Bild © Kandidat/-in Ende des Videobeitrags

Die Kulturmanagerin wurde als Organisatorin des Grüne-Soße-Festivals bekannt. Frankfurt müsse endlich seine Klimaziele erreichen, sagt die 58-Jährige: mit mehr Digitalisierung, mehr Grünflächen und einem umfassenden Mobilitätskonzept - "für eine gesunde und gerechte Stadt für alle".

Khurrem Akhtar (TT)

Videobeitrag Video Khurrem Akhtar: "Frankfurt die Würde zurückgeben, die es verdient" Video Khurrem Akhtar Bild © Kandidat/-in Ende des Videobeitrags

Der Unternehmer sorgt sich um Frankfurt als attraktiven Firmenstandort und um die vielen Familien, die keinen bezahlbaren ausreichenden Wohnraum für sich finden. "Wir benötigen einen Politikertypen, dem das Wohl der Stadt wichtiger ist als seine eigene Karriere", sagt der 46-Jährige, der für das Team Todenhöfer (TT) antritt.

Frank Großenbach (Die Basis)

Videobeitrag Video Frank Großenbach: "Eine Friedenskonferenz in der Paulskirche" Video Frank Großenbach Bild © Kandidat/-in Ende des Videobeitrags

Der Rechtsanwalt kandidiert für die Partei Die Basis, die im Zuge der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen entstanden ist. Ihm geht es um Transparenz und Bürgerbeteiligung: "Alle Frankfurter sollen über wichtige Sachen abstimmen können." Den 62-Jährigen treibt auch die Sorge um den Frieden in Europa um.

Peter Pawelski (unabhängig)

Der 55-Jährige arbeitet beruflich daran, Abläufe in Unternehmen effizienter zu gestalten - das hat er für den Fall seiner Wahl zum Oberbürgermeister auch mit der Stadt Frankfurt vor: Bürokratie abbauen, Verwaltung digitalisieren, neue Energien und Mobilität fördern, Sanierungsstau an Schulen beheben. So verspricht Pawelski es auf seiner Homepage. Trotz mehrfacher Bitte hat er beim hr kein Video eingereicht.

Carl Maria Schulte (unabhängig)

Videobeitrag Video Carl Maria Schulte: "Goethe würde mir zustimmen" Video Carl Maria Schulte Bild © Kandidat/-in Ende des Videobeitrags

Der selbst ernannte Zukunftsgestalter prangert "Wahlbetrug" an, weil manche Kandidaten auf dem Wahlzettel ganz oben stünden und nicht alle Bewerberinnen und Bewerber gleich behandelt würden. Als "parteifreier, kreativer und kompetenter Oberbürgermeister" wolle er sich für mehr Bürgerentscheide wie in der Schweiz einsetzen.

Markus Eulig (unabhängig)

Videobeitrag Video Markus Eulig: "Vielfalt zeichnet diese Stadt aus" Video Markus Eulig Bild © Kandidat/-in Ende des Videobeitrags

Er bezeichnet sich als Unternehmer, Journalist, Filmemacher und Buchautor und wohnt laut Stimmzettel in Abu Dhabi. In seinem Video lässt er potenzielle Wähler auftreten, Zugezogene aus aller Welt, denn Frankfurt sei eben all das, sagt der 61-Jährige.