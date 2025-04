Mit Blick auf die Absage von Festen wegen hoher Kosten für die Sicherheit will das Land den Kommunen finanziell unter die Arme greifen.

Das Land stelle für das Sofortprogramm "Sicherheit bei Veranstaltungen" unter anderem eine Million Euro bereit, kündigte Innenminister Poseck (CDU) in Wiesbaden an. Voraussetzung sei, dass Kommunen in Sicherheitsfragen zusammenarbeiteten. "Feste finden in der Regel nicht zeitgleich statt, sodass beispielsweise Sperren von verschiedenen Kommunen genutzt werden können", so Poseck.