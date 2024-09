Quereinstieg in Lehrerberuf soll leichter werden - Landtag tagt wieder

In der ersten Plenarwoche des Landtags nach den parlamentarischen Sommerferien gibt Bildungsminister Schwarz seine erste Regierungserklärung ab.

Am Dienstag (10.9.) spricht der Christdemokrat in Wiesbaden über seine Pläne für die Schulen. Er will die Anforderungen für Quereinsteiger dort erleichtern: Wer einen Uni-Abschluss habe, könne künftig gemäß seinem Studiengang und nach einem Referendariat nur ein Schulfach unterrichten. Bislang müssen es bei Lehrern in der Regel mindestens zwei sein. Im Landtag ist nun die erste Lesung des Quereinsteiger-Gesetzentwurfs geplant.