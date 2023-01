Ministerpräsident Rhein (CDU) hat die von der Bundesregierung angekündigten Panzerlieferungen an die Ukraine gutgeheißen.

"Das Land braucht den Leopard 2, um sich selbst zu verteidigen", sagte er am Freitag nach einem Besuch bei einem Rüstungsunternehmen in Kassel. Die Ukraine verteidige auch unsere Freiheit in dem Angriffskrieg. Die Ukraine müsse militärisch "so stark wie möglich gemacht" werden, damit Putin an den Verhandlungstisch zurückkehre. Deutschland will zunächst 14 Leopard- Kampfpanzer an die Ukraine übergeben.