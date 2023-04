Hanno Benz (SPD) hat die Stichwahl in Darmstadt gewonnen.

Hanno Benz (SPD) hat die Stichwahl in Darmstadt gewonnen. Bild © picture-alliance/dpa

Der Sozialdemokrat Hanno Benz hat die Oberbürgermeisterwahl in Darmstadt für sich entschieden. Er siegte klar gegen seinen Mitbewerber von den Grünen - dieser zeigte sich enttäuscht.

Videobeitrag Video Benz gewinnt Stichwahl in Darmstadt Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Neuer Oberbürgermeister der Stadt Darmstadt wird Hanno Benz. Der 50-jährige Sozialdemokrat lag nach Auszählung aller Stimmbezirke mit 54,7 Prozent der Stimmen vorn. Sein Gegenkandidat Michael Kolmer von den Grünen erhielt 45,3 Prozent.

"Den Unterschied hat gemacht, dass die Menschen einen Wechsel wollten", sagte Sieger Benz in der hessenschau. Dem Konkurrenten dankte er für einen fairen Wahlkampf. Er werde vom ersten Tag an mit allen Parteien zusammenarbeiten und in der umstrittenen Verkehrspolitik deeskalieren.

Externer Inhalt von Datawrapper (Datengrafik)

Nancy Faeser, Bundesinnenministerin und hessische SPD-Vorsitzende gratulierte Benz auf Twitter. Es sei ein weiterer wichtiger Wahlsieg der SPD "auf dem Weg zur Landtagswahl im Oktober". Dem schloss sich Timon Gremmels, der stellvertretende Vorsitzende der hessischen SPD, an. Es sei der zweite OB-Kandidat der SPD, der sich in Folge durchgesetzt habe. Vor einer Woche siegte in Frankfurt Sozialdemokrat Mike Josef bei der Oberbürgermeisterwahl.

Klaus Peter Schellhaas, SPD-Landrat des Kreises Darmstadt-Dieburg, sagte, er habe mit dem Sieg seines Parteifreundes nicht gerechnet: "Ich freue mich aber umso mehr für Hanno Benz." Die beiden Kandidaten hätten sich einen "tollen und fairen" Wahlkampf geliefert.

Zwölf Jahre lang war Darmstadt vom Grünen Jochen Partsch regiert worden. Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen lag Kolmer noch mit 3,1 Prozentpunkten vor Benz.

"Enttäuschung riesengroß"

"In solchen Momenten ist die Enttäuschung einfach riesengroß", sagte der unterlegene Kandidat Kolmer. Er gratulierte Benz zum Sieg. Mit dieser Niederlage habe er nicht gerechnet, schon gar nicht, dass der Abstand so groß ist.

"Wir hatten einen tollen Wahlkampf und haben bis zuletzt gekämpft", sagte Kolmer weiter. Warum es dennoch nicht gereicht hat, wisse er nicht. Das Ergebnis müsse in den kommenden Wochen analysiert werden.

Kerstin Lau von der Wählervereinigung Uffbasse zeigte sich nicht wirklich überrascht vom Erfolg von Hanno Benz. "Die Unzufriedenheit in der Stadt war spürbar", sagte die 51-Jährige.

Der noch amtierende Oberbürgermeister Jochen Partsch sagte, er sei enttäuscht und könne das Ergebnis nicht nachvollziehen. Benz habe im Wahlkampf vor allem alles schlechtgeredet, was die grüne Stadtführung in den letzten Jahren auf die Beine gestellt habe.

CDU-Wähler wählen offenbar Benz

Mit Spannung war erwartet worden, wie sich die Wähler und Wählerinnen der ausgeschiedenen Kandidaten aus dem ersten Wahlgang entscheiden würden. Über 10.000 Menschen stimmten vor zwei Wochen für CDU-Mann Wandrey. Der hatte eine Wahlempfehlung für seinen Magistratskollegen Kolmer ausgesprochen. Seine Partei schloss sich dem an.

Erste Wahlanalysen zeigen: Wo CDU-Kandidat Wandrey im ersten Wahlgang stark war, siegte in der Stichwahl SPD-Mann Benz. Die Wahlempfehlung hat Kolmer also nichts genutzt.

Externer Inhalt von Datawrapper (Datengrafik)

Vor sechs Jahren gab es gar keine Stichwahl, auch 2011 war der noch bis Juni amtierende OB Jochen Partsch klarer Favorit. Zur Wahl aufgerufen waren 114.204 Darmstädterinnen und Darmstädter. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 39 Prozent.

