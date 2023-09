Neuer Magistrat in Kassel

SPD-Dezernenten in Kassel durch Jamaika-Vertreter ersetzt

Nachdem sich in Kassel die neue grün-schwarz-gelbe Rathauskoalition gebildet hat, wurde jetzt der letzte Schritt des Machtwechsels gemacht: Die neuen Dezernenten wurden gewählt. Die SPD wird künftig nicht mehr im hauptamtlichen Magistrat vertreten sein.

Im Kasseler Rathaus hat sich am Montagabend der letzte Schritt des Machtwechsels vollzogen. Nachdem sich eine grün-schwarz-gelbe Rathauskoalition gebildet hat und mit Sven Schoeller ein grüner Oberbürgermeister ins Amt eingeführt wurde, standen turnusmäßig Dezernentenwahlen an.

Zweimal grün, zweimal Schwarz und einmal Gelb – das sind die Parteizugehörigkeiten der neuen Dezernenten: Mit Simone Fedderke (Bündnis 90/Die Grünen), Matthias Nölke (FDP), Heiko Lehmkuhl und Norbert Wett (beide CDU) sind in der Sitzung der Stadtverordneten vier neue hauptamtliche Beigeordnete in den Magistrat der Stadt Kassel gewählt worden.

Außerdem hat die Stadtverordnetenversammlung mehrheitlich Stadträtin Nicole Maisch (Bündnis 90/Die Grünen) zum 1. November zur neuen Bürgermeisterin gewählt.

SPD künftig nicht mehr vertreten

Erstmals wird mit Nölke ein FDP-Mann die finanziellen Geschicke der Stadt als Kämmerer leiten. Ordnungsdezernat (Lehmkuhl) und Sozialdezernat (Wett) werden von der CDU besetzt. Mit Fedderke stellen die Grünen die Stadtklimarätin. Die SPD wird somit im neuen Magistrat unter Leitung von OB Schoeller nicht mehr vertreten sein.

Fedderke, Nölke, Lehmkuhl und Wett treten die Nachfolge der ausscheidenden Dezernenten Dirk Stochla (SPD, Amtszeit endet am 30. September), Ilona Friedrich (SPD, Amtszeitende: 31. Oktober) und Christof Nolda (Grüne, Amtszeitende: 31. Dezember) an. Die Amtszeit der parteilosen Susanne Völker als Kulturdezernentin endete bereits am 31. August – das Dezernet hat OB Schoeller zur Chefsache erklärt. Die Wahlzeit aller Beigeordneten beträgt sechs Jahre.