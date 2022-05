SPD will Integration verbessern

Die SPD im Wiesbadener Landtag will die Integration von Migranten in Hessen verbessern.

Gefordert werden in dem am Donnerstag vorgestellten Programm "Vielfalt und Integration in Hessen" unter anderem bessere Möglichkeiten des Spracherwerbs, fächendeckender Religionsunterricht für muslimische Kinder und hohe interkulturelle Kompetenzen bei Behörden und Verwaltungen. Man wolle das Gemeinsame suchen und fördern, ohne kulturelle, gesellschaftliche und religiöse Unterschiede zu leugnen, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Rudolph.