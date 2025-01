Städte verlangen mehr Geld vom Land

"Bund und Land haben in erheblichem Umfang Leistungen ausgeweitet, Verfahren vorgegeben oder Regelungen so geändert, dass enorme Personalbedarfe notwendig sind", sagte der Präsident des Hessischen Städtetages, Wiesbadens Oberbürgermeister Mende (SPD), am Donnerstag.

Viele Gemeinden hätten massive Probleme, ihren Haushalt 2025 auszugleichen. Laut dem Finanzministerium bekommen die Städte 2025 aus dem Finanzausgleich 7,13 Milliarden Euro, fast 200 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.