Nach der Entscheidung der hessischen CDU für einen Regierungswechsel nehmen Christdemokraten und SPD ihre Koalitionsverhandlungen in den Blick.

Nach Gremiensitzungen beider Parteien am Montag sollen am Dienstag die Koali- tionsgespräche beginnen. Neben der Hauptverhandlungsgruppe wird es 14 the- matische Arbeitsgruppen geben. Noch vor Weihnachten wollen CDU und SPD einen Koalitionsvertrag unterzeichnen. Die Entscheidung für die SPD begründete Ministerpräsident Rhein mit größeren Schnittmengen als mit dem aktuellen Regierungspartner Grüne. Der neue Landtag konstituiert sich am 18. Januar 2024.