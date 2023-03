Neben den Oberbürgermeister-Stichwahlen in Frankfurt und Kassel hat es am Sonntag in Hessen auch vier Bürgermeister-Stichwahlen gegeben - in Bischofsheim, Fuldabrück, Neu-Anspach und Wolfhagen.

In Bischofsheim (Groß-Gerau) hat Lisa Gößwein (SPD) die Stichwahl mit 50,5 Prozent knapp gewonnen. Sie wird neue Bürgermeisterin und gewann gegen den amtierenden Bürgermeister Ingo Kalweit (CDU), der auf 49,5 Prozent kam.

Neuer Bürgermeister von Fuldabrück (Kassel) wird Andreas Damm (unabhängig). Er gewann die Stichwahl mit 56,6 Prozent der Stimmen gegen Steffen Kaiser (SPD), der auf 43,5 Prozent kam. Bürgermeister Dieter Lengemann (SPD) geht nach 18 Jahren in Rente.

Neuer Bürgermeister von Neu-Anspach (Hochtaunus) wird Birger Strutz (CDU). Er kam in der Stichwahl auf 54 Prozent der Stimmen - vor SPD-Bürgermeister Thomas Pauli (46 Prozent).

In Wolfhagen (Kassel) wird der unabhängige Dirk Scharrer neuer Bürgermeister. Er kam in der Stichwahl auf 60 Prozent der Stimmen. Gegenkandidat Jens Vial (SPD) kam auf 40 Prozent. Amtsinhaber Reinhard Schaake trat nicht mehr an.