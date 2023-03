Warum sind die Stichwahlen überhaupt nötig?

Damit ein Kandidat oder eine Kandidatin OB werden kann, braucht er oder sie mehr als die Hälfte aller abgegebenen Stimmen. Das haben weder Uwe Becker (CDU) noch Mike Josef (SPD) in Frankfurt erreicht. Auch in Kassel reichte es für Sven Schoeller (Grüne) nicht im ersten Wahlgang, er hätte sogar fast doppelt so viele Stimmen gebraucht. Nachdem Christian Geselle seine Kandidatur zurückgezogen hat, bleibt Schoeller als einziger Kandidat übrig und muss sich deswegen erneut dem Votum der Wähler stellen. Stimmt eine Mehrheit in Kassel mit "Nein", beginnt die Wahl von vorne - dann dürfen auch wieder neue Kandidaten antreten.