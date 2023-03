Bundesinnenministerin Faeser (SPD) gratuliert Josef zur Wahl

Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die bei den kommenden Landtagswahlen in Hessen als Spitzenkandidatin der SPD antritt, hat ihrem Parteikollegen Mike Josef zum Sieg bei der Frankfurter Oberbürgermeisterwahl gratuliert. "Im Namen der SPD Hessen möchte ich Mike Josef von Herzen gratulieren und ihm alles alles Gute für seine neue Aufgabe als Frankfurter Oberbürgermeister wünschen. Das ist ein wirklich toller Tag für uns", hieß es in einer am Abend verbreiteten Pressemitteilung.

"Die Frankfurterinnen und Frankfurter haben heute Mike Josef gewählt und damit gezeigt, dass sie soziale Politik wollen. Sie haben für eine Stadt gestimmt, in der man sich die Miete leisten kann, in der alle Kinder die gleichen Chancen in der Schule haben, in der es egal ist, woher man kommt und in der alle Menschen einen Lohn haben, um sich das Leben in Frankfurt leisten zu können. Dafür stehen Mike Josef und die SPD", so Faeser weiter.