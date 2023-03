Wo noch gewählt wird

Stichwahlen gibt es am Sonntag nicht nur in Kassel und Frankfurt, sondern auch in vier weiteren Kommunen. In Bischofsheim (Groß-Gerau) lieferten sich Lisa Gößwein (SPD) und der amtierende Bürgermeister Ingo Kalweit (CDU) im ersten Wahlgang ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Sie kam auf 45,5 Prozent, er auf 43,4 Prozent der Stimmen.

Sogar noch knapper war es in Fuldabrück (Kassel): Hier zogen Andreas Damm (unabhängig) mit 41,9 Prozent der Stimmen und Steffen Kaiser (SPD) mit 41,8 Prozent in die Stichwahl ein. Bürgermeister Dieter Lengemann (SPD) geht nach 18 Jahren in Rente.

Auch in Neu-Anspach (Hochtaunus) muss erneut gewählt werden. CDU-Bewerber Birger Strutz überholte mit 45,4 Prozent im ersten Wahlgang SPD-Bürgermeister Thomas Pauli (41,7 Prozent). Für den Wahlsieg reichte das aber noch nicht.

In Wolfhagen (Kassel) erzielte der unabhängige Dirk Scharrer mit 43,2 Prozent zunächst einen Vorsprung auf seinen Stichwahl-Gegenkandidaten Jens Vial (SPD, 35,4 Prozent). Amtsinhaber Reinhard Schaake trat nicht mehr an.