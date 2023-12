Am Sonntag hat eine Gemeinde und eine Kleinstadt in Nordhessen neue Bürgermeister gewählt.

Neue Bürgermeister in Schrecksbach und Trendelburg

Zwei Wahlen in Nordhessen

In der Gemeinde Schrecksbach und in der Stadt Trendelburg wurde am Sonntag gewählt. Einmal gewann ein Sozialdemokrat, einmal ein unabhängiger Kandidat.

Daniel Helwig von der SPD hat sich in Schrecksbach (Schwalm-Eder) mit 60,02 Prozent der Stimmen gegen seinen unabhängigen Kontrahenten Christian Frick (39,98 Prozent) durchgesetzt.

Damit löst Helwig den 2017 ins Amt gewählten, unabhängigen Andreas Schultheis als Bürgermeister ab. Die Wahlbeteiligung lag in der rund 3.000 Einwohner großen Gemeinde bei 70,13 Prozent.

Unabhängiger Bürgermeister in Trendelburg

Auch in der rund 100 Kilometer weiter nördlich liegenden Stadt Trendelburg (Kassel) wurde am Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt: Der unabhängige Kandidat Manuel Zeich gewann mit 62,50 Prozent der Stimmen gegen Thorsten Spangenberg. Der unabhängige Spangenberg erhielt 36,23 Prozent der Stimmen.

Ein dritter unabhängiger Kandidat – Andreas Scheibelhut – hatte seine Kandidatur noch vor der Wahl zurückgezogen, allerdings waren die Wahlzettel zu diesem Zeitpunkt schon gedruckt. Er bekam 1,27 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 59,04 Prozent.

Der nun ins Amt gewählte Zeich hatte bereits 2017 versucht, Bürgermeister in Trendelburg zu werden. Damals konnte er sich aber nicht gegen den parteilosen Kandidaten Martin Lange durchsetzen.