Ukraine: Rhein ruft Europa zu Entschlossenheit auf

Mit Blick auf den dritten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine hat Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) die Einigkeit Europas beschworen.

Angesichts der neuen Politik der USA sei es militärisch wie politisch Europas Pflicht, entschlossen und geeint zu handeln, sagte er laut einer Mitteilung vom Samstag. "Die Ukraine verteidigt seit drei Jahren ihre Freiheit und damit auch unsere europäischen Werte", so Rhein. Dieser Kampf dürfe nicht vergeblich sein. Die russische Armee war am 24. Februar 2024 in die Ukraine einmarschiert. Rhein erinnerte an unzählige getötete Soldaten und tausende zivile Opfer und bekräftigte die Solidarität Hessens mit der Ukraine.