In Villmar, Florstadt und Neckarsteinach haben am Sonntag Bürgermeister-Stichwahlen stattgefunden. In allen Kommunen weht künftig frischer Wind durch die Rathausflure.

Drei hessische Kommunen haben am Sonntag per Stichwahl über ihre künftigen Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen abgestimmt. In einem Fall gewann die Herausforderin, in den anderen Kommunen waren die Amtsinhaber nicht mehr angetreten.

Herausforderin setzt sich in Villmar durch

In Villmar (Limburg-Weilburg) hat sich Herausforderin Alicia Bokler (SPD) gegen Amtsinhaber Matthias Rubröder (CDU) durchgesetzt. Bokler holte die klare Mehrheit von 63 Prozent der Stimmen, bereits im ersten Wahlgang hatte die 30-Jährige mit 43,5 Prozent die Nase vorne. Von den 5.424 Wahlberechtigten gaben rund 3.176 ihre Stimme ab, die Wahlbeteiligung liegt damit bei 58,6 Prozent.

Sehr knappes Ergebnis in Neckarsteinach

Auch Neckarsteinach (Bergstraße) bekommt einen neuen Rathauschef, hier war der Amtsinhaber allerdings nicht mehr angetreten. Am Sonntag setzte sich Lutz Spitzner denkbar knapp gegen Nicolas Lennartz-Bock (beide unabhängig) durch. Spitzner konnte 50,6 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Wahlberechtigt waren 3.901 Personen, die Wahlbeteiligung lag bei 59,1 Prozent.

CDU-Kandidat gewinnt in Florstadt

In Florstadt (Wetterau) stand ebenfalls schon vor der Wahl fest, dass es einen neuen Bürgermeister geben wird, auch hier trat der Amtsinhaber nicht mehr an. In der Stichwahl setzte sich Daniel Imbescheid (CDU) mit 54,3 Prozent der Stimmen gegen Christian Trupp (SPD) durch. Die Wahlbeteiligung erreichte einen Wert von 59,6 Prozent, 7.076 Personen waren wahlberechtigt.

