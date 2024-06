Der Christdemokrat Carsten Braun und der Sozialdemokrat Frank Inderthal gehen heute in die Stichwahl um das Landratsamt im Lahn-Dill-Kreis. Es könnte ein knappes Rennen werden.

In der ersten Runde der Landratswahl im Lahn-Dill-Kreis holte Carsten Braun (CDU) vor drei Wochen 44,6 Prozent der Stimmen, 39,4 Prozent fielen auf Frank Inderthal (SPD). Da kein Kandidat die absolute Mehrheit der Stimmen vereinen konnte, kommt es an diesem Sonntag zu einer Stichwahl. Es könnte spannend werden in Wetzlar, Herborn und den anderen Kommunen des Kreises. Wahlberechtigt sind rund 195.000 Menschen.

Der Wahlkampf verlief relativ ruhig - was wahrscheinlich auch darauf zurückzuführen ist, dass sich beide Kandidaten schätzen. Für Aufregung sorgte aber ein Internetvideo der Jusos, der Nachwuchsorganisation der SPD. Darin war das Wortspiel "Rot statt Braun" untergebracht - der Name des Christdemokraten war zudem braun eingefärbt. Nach Berichten auf mittelhessen.de und Protesten der CDU änderten die Jusos das Video und die SPD entschuldigte sich.

Carsten Braun will Verwaltung verschlanken

Der gebürtige Herborner Carsten Braun ist seit 2016 Bürgermeister der Gemeinde Driedorf, wo er mit Frau und zwei Söhnen lebt. Zuvor war der 46-Jährige bei der hessischen Polizei.

Braun sieht dringenden Reformbedarf in der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung, wie der gelernte Diplom-Verwaltungswirt auf hr-Anfrage mitteilte. Diese will er verschlanken und Verwaltungsabläufe optimieren. Sein Ziel: mehr Bürgernähe.

Weitere Schwerpunkte sollen die Schulen und Berufsschulen im Kreis sein. Braun will außerdem den Tourismus ankurbeln, die Gesundheitsversorgung durch bessere Verzahnung der stationären und ambulanten Angebote stärken, den Katastrophenschutz handlungsfähig halten und die Infrastruktur des Kreises sichern.

Frank Inderthal setzt sich für Katastrophenschutz ein

Frank Inderthal lebt in Solms, wo er seit 13 Jahren Bürgermeister ist. Der 51-Jährige ist gelernter Diplom-Verwaltungswirt und hat früher als Beamter beim Land Hessen gearbeitet.

Dem dreifachen Vater sind der Katastrophenschutz und die Wirtschaft besonders wichtig. Um die Transformation etwa der Stahl- und Autozuliefererindustrie aktiv zu gestalten, will er alle wichtigen Akteure "an einen Tisch bringen".

"Außerdem muss die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser werden", sagt er. Daher will er die Ganztagsbetreuung ausbauen. Auch die Digitalisierung der Verwaltung steht auf seiner Agenda. Im Gesundheitsbereich will er sich für die Versorgung mit ortsnahen Hausarztpraxen stark machen.

Der neue Landrat tritt sein Amt am 6. November an, dann endet die Amtszeit des bisherigen Landrats Wolfgang Schuster (SPD), der in Rente geht.