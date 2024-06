Neuer Landrat im Lahn-Dill-Kreis wird Carsten Braun. Der CDU-Politiker lieferte sich ein knappes Rennen mit seinem Stichwahl-Mitbewerber Frank Inderthal von der SPD.

Videobeitrag Video Neuer Landrat im Lahn-Dill-Kreis Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Bereits in der ersten Runde der Landratswahl im Lahn-Dill-Kreis vor drei Wochen hatte Carsten Braun (CDU) knapp vor Frank Inderthal (SPD) gewonnen. Da niemand eine absolute Mehrheit hatte, kam es am Sonntag zu einer Stichwahl.

Und wie erwartet wurde es spannend in Wetzlar, Herborn und den anderen Kommunen des Landkreises. Wahlberechtigt waren rund 195.000 Menschen.

Braun knapp vorne

Der knappe Gewinner: Braun. Er holte 51,18 Prozent der Stimmen, Mitbewerber Inderthal kam auf 48,82 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 31,36 Prozent.

Der neue Landrat tritt sein Amt am 6. November an. Dann endet die Amtszeit des bisherigen Landrats Wolfgang Schuster (SPD), der in den Ruhestand geht.

Ruhiger Wahlkampf

Der Wahlkampf war relativ ruhig verlaufen - was wahrscheinlich auch darauf zurückzuführen ist, dass sich beide Kandidaten schätzen. Für Aufregung gesorgt hatte aber ein Internetvideo der Jusos, der Nachwuchsorganisation der SPD. Darin war das Wortspiel "Rot statt Braun" untergebracht - der Name des Christdemokraten war zudem braun eingefärbt.

Nach Berichten auf mittelhessen.de und Protesten der CDU änderten die Jusos das Video und die SPD entschuldigte sich.

Ziel: schlankere Verwaltung

Der gebürtige Herborner Carsten Braun ist seit 2016 Bürgermeister der Gemeinde Driedorf, wo er mit Frau und zwei Söhnen lebt. Zuvor war der 46-Jährige bei der hessischen Polizei.

Braun sieht dringenden Reformbedarf in der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung, wie der gelernte Diplom-Verwaltungswirt auf hr-Anfrage mitteilte. Diese will er verschlanken und Verwaltungsabläufe optimieren. Sein Ziel: mehr Bürgernähe.

Weitere Schwerpunkte sollen die Schulen und Berufsschulen im Kreis sein. Braun will außerdem den Tourismus ankurbeln, die Gesundheitsversorgung durch bessere Verzahnung der stationären und ambulanten Angebote stärken, den Katastrophenschutz handlungsfähig halten und die Infrastruktur des Kreises sichern.

Bürgermeisterwahlen in Baunatal und Altenstadt

Gewählt wurde am Sonntag auch in Baunatal (Kassel) und Altenstadt (Wetterau): jeweils ein neuer Bürgermeister. In beiden Kommunen holten in der Stichwahl unabhängige Kandidaten die Mehrheit.

Stichwahl entscheidet Neue Bürgermeister in Baunatal und Altenstadt In Baunatal und Altenstadt haben Wählerinnen und Wähler in Stichwahlen über neue Bürgermeister abgestimmt. In beiden Kommunen holten unabhängige Kandidaten die Mehrheit. Zum Artikel