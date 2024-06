Neue Bürgermeister in Baunatal und Altenstadt

In Baunatal und Altenstadt haben Wählerinnen und Wähler in Stichwahlen über neue Bürgermeister abgestimmt. In beiden Kommunen holten unabhängige Kandidaten die Mehrheit.

Neuer Bürgermeister von Baunatal (Kassel) wird Henry Richter (unabhängig). In der Bürgermeister-Stichwahl kam er am Sonntag auf 58,46 Prozent der Stimmen. Sein Gegenkandidat, Daniel Jung (SPD), erreichte 41,54 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 42,74 Prozent.

Die Bürgermeister-Neuwahl in Baunatal war notwendig geworden, weil Bürgermeisterin Manuela Strube (SPD) Anfang des Jahres als Staatssekretärin ins hessische Arbeitsministerium gewechselt war.

Kommissarisch hatte seitdem Jung als Erster Stadtrat die Geschäfte der Stadt verwaltet. Im ersten Wahlgang am 9. Juni hatte Jung noch knapp vor Richter das beste Wahlergebnis erreicht.

Altenstadt: Unabhängiger vor CDU-Bewerber

Auch in der Gemeinde Altenstadt (Wetterau) wurde per Stichwahl am Sonntag über einen neuen Bürgermeister entschieden. Gewonnen hat Dominic Imhof (unabhängig). Er kam auf 61,35 Prozent der Wählerstimmen, sein Gegenkandidat, Sven Müller-Winter (CDU), erhielt 38,65 Prozent.

Die Wahlbeteiligung lag bei 52,56 Prozent. Der bisherige Bürgermeister Norbert Syguda (SPD) war nicht mehr angetreten.

Neuer Landrat im Lahn-Dill-Kreis

Im Lahn-Dill-Kreis wurde am Sonntag zudem ein neuer Landrat gewählt. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen in der Stichwahl. Gewonnen hat Carsten Braun (CDU).