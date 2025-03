Zukunftscampus für Digitalbranche in Frankfurt

Ein neuer "Zukunftscampus Bertramshof" soll in Frankfurt als Zentrum für digitale Innovationen Hessens IT-Branche beflügeln.

Man schaffe damit einen Ort, "an dem digitale Innovation entsteht, Wissen gebündelt und neue Technologien vorangetrieben werden, die unseren Wohlstand auch in Zukunft sichern sollen", erklärte Digitalministerin Sinemus (CDU). In einer Regierungserklärung sprach sie von einem geplanten Innovationsstandort für KI-Start-ups. Sinemus kündigte zudem die Schaffung eines interaktiven Showrooms auf dem künftigen Campus an.