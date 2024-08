Das erste Bundesliga-Spiel der Skyliners Frankfurt findet einen Tag früher statt als zunächst angenommen.

Veröffentlicht am 27.08.24 um 11:31 Uhr

Wie die Hessen am Dienstag mitteilten, wurde das Spiel in Göttingen von Sonntag (22.September) auf Samstag (21.September) vorverlegt. Sprungball in Göttingen ist um 18.30 Uhr.