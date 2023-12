Der BC Marburg hat beim Favoriten BG Donau-Ries keine Chance und verliert am Ende deutlich.

Der BC Marburg hat sich in der Basketball-Bundesliga am Sonntagabend beim Tabellendritten BG Donau-Ries nicht behaupten können. In Nördlingen kassierten die Hessinnen eine am Ende deutliche Niederlage. Das Endergebnis lautete 63:80 (33:42).