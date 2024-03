Der BC Marburg schwebt vor dem letzten Spieltag noch in Abstiegsgefahr. Das Team hat den Ligaverbleib selbst in der Hand, die Lage ist aber gefährlich.

Beinahe hätte es schon am Sonntag geklappt: Der BC Marburg war gegen den Tabellenzweiten Alba Berlin lange nahe dran an einem Überraschungssieg - am Ende stand allerdings die 70:73-Niederlage. Das bedeutet: Am letzten Spieltag geht es für die Marburgerinnen um den Klassenerhalt.

"Wir wollen auf keinen Fall absteigen. Das hat man gesehen. Sonst hätten wir diese Leitung nicht gebracht", sagte BCM-Trainer Patrick Unger nach der Partie. Der Coach, der gegen Berlin in der hitzigen Schlussphase wegen Meckerns aus der Halle flog, ist weiterhin zuversichtlich: "Das Gute ist: Wir haben alles in der eigenen Hand."

Sieg oder Hoffen auf Schützenhilfe

Aktuell steht Marburg auf dem rettenden zehnten Tabellenplatz - punktgleich mit Herne, gegen das man den direkten Vergleich in der Saison hauchdünn für sich entschieden hat. Ein Sieg am Samstag (19 Uhr) in Freiburg, das die letzten sechs Spiele verloren und die Teilnahme an der Playoffs trotzdem bereits sicher hat, würde dem BCM also reichen. Bei einer Niederlage von Herne, das zur selben Zeit gegen Saarlouis antritt, wäre man unabhängig vom eigenen Ergebnis gerettet.

In der Saison 2022/2023 hatte Marburg nur vier von 18 Spiele gewonnen, hatte aber trotzdem keine Abstiegssorgen, weil die RheinLand Lions ihren Spielbetrieb beendeten und es keine weiteren Absteiger gab. In der laufenden Spielzeit haben die Marburgerinnen bislang sechs von 21 Partien gewonnen.