Für den BC Marburg ist in der Basketball-Bundesliga der Frauen eine lange Durststrecke zu Ende gegangen. Die Marburgerinnen holten den ersten Auswärtssieg seit über zehn Monaten und zwar in Leverkusen.

In einer bis in die Schlusssekunden spannenden Partie rang der BC Marburg am 1. Advent die Wings Leverkusen in der Basketball-Bundesliga mit 67:63 nieder. Erfolgreichste Punktesammlerin der Partie war Marburgs Hailey Leidel (21), Mia Heide erzielte eine Double-Double (10 Punkte, 11 Rebounds).

Marburg holt damit den ersten Sieg unter dem neuen Trainer José Araújo. Der BC steht nach dem Erfolg nunmehr auf dem 10. Tabellenplatz, also weiterhin in der Region der Playdowns.