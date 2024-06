Basketball-Profi Justin Onyejiaka wechselt von den Skyliners Frankfurt zum künftigen Ligakonkurrenten Rasta Vechta.

Das teilten die Frankfurter am Freitag mit. Die Skyliners hatten im Mai den direkten Wiederaufstieg aus der zweitklassigen Pro A in die Basketball-Bundesliga geschafft. Der 20 Jahre alte Onyejiaka kehrt somit nach Vechta zurück, nachdem er 2022 von dort in die Mainmetropole gewechselt war. "Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschieden, dass für meine basketballerische Entwicklung ein neuer Standort notwendig ist", sagte der Juniorennationalspieler.