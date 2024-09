Pokal-Aus für Rhein-Main Baskets in erster Runde

Veröffentlicht am 22.09.24 um 17:20 Uhr

Im DBBL-Pokal der Frauen sind die Rhein-Main Baskets bereits in der ersten Runde chancenlos ausgeschieden. Die Hessinnen verloren am Sonntag recht deutlich mit 54:70 bei ASC Theresianum Mainz. Alle Viertel gingen punktemäßig an die Gastgeberinnen.