Die Gießen 46ers bekommen es in der ersten BBL-Pokalrunde mit den Merlins aus Crailsheim zu tun.

Das ergab die Auslosung am Donnerstag. Der Zweitligist aus Mittelhessen hat gegen die klassenhöheren Zauberer Heimrecht. Auch Zweitligist Skyliners Frankfurt treten in eigener Halle an. Der Absteiger empfängt in Runde eins den Mitteldeutschen MBC. Die Spiele werden am Wochenende 23./24. September ausgetragen.