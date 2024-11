DBB-Frauen: Fiebich und Sabally in Wetzlar nicht dabei

Die WNBA-Stars Leonie Fiebich und Nyara Sabally vom aktuellen Champion New York Liberty werden bei den anstehenden EM-Qualifikationsspielen der DBB-Auswahl in Hagen gegen Griechenland (19.30 Uhr) und am Sonntag in Wetzlar gegen Tschechien (17 Uhr) nicht zum Einsatz kommen.

Das teilte der der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Dienstag mit. Es sei "aufgrund der langen Saison nicht zu verantworten, sie jetzt spielen zu lassen", hieß es vom DBB. Beide sind aber als Zuschauerinnen vor Ort. Als Ausrichter der Vorrundengruppe in Hamburg ist die DBB-Auswahl sowieso schon für die EM 2025 qualifiziert, es geht in beiden Partien lediglich um Punkte für die Weltrangliste und damit für die jeweiligen Setzlisten bei Großereignissen.