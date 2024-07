Die Gießen 46ers bestreiten in der Saison-Vorbereitung vier Testspiele.

Der Basketball-Zweitligist reist dabei zu drei Partien in die Fremde. Am 17. August treten die Mittelhessen beim TV Langen an, am 28. August geht es zu den Würzburg Baskets und am 7. September zu den Riesen Ludwigsburg. Das einzige Heimspiel in der Vorbereitung steigt am 25. August gegen Phönix Hagen.