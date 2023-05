In ersten Spiel der Halbfinal-Playoffs mussten sich die Gießener am Freitagabend dem Team aus Vechta geschlagen geben.

In den Playoffs geht es für die Gießen 46ers um den Aufstieg in die Basketball-Bundesliga. Als Underdog wollen sie ihre Chancen nutzen. Im ersten Halbfinale der Best-of-Five-Serie unterlagen die Mittelhessen am Freitagabend gegen Rasta Vechta jedoch mit 82:99. Bester Werfer auf Seiten der Gießener war Luis Elias Figge mit 23 Punkten. Bereits am Sonntag (18 Uhr) kommt es zum zweiten Halbfinale.