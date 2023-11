Der US-Amerikaner Lamar Norman Jr wird nicht mehr für Basketball-Zweitligist Gießen 46ers auflaufen.

Wie die Mittelhessen am Dienstag mitteilten, wurde der Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Norman Jr habe Eingewöhnungsprobleme gehabt und konnte die Erwartungen nicht erfüllen, so die 46ers, die mit dem US-Amerikaner Trevion Crews schon Ersatz geholt haben.