Die Gießen 46ers haben im BBL-Pokal das Achtelfinale erreicht.

Die Mittelhessen besiegten am Samstagabend in der ersten Runde Crailsheim mit 79:73 (42:35). Im Achtelfinale trifft der Basketball-Zweitligist nun auf den Bundesligisten Niners Chemnitz. Die Sachsen hatten in ersten Runde noch ein Freilos.