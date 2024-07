Die Gießen 46ers bekommen es in der neuen Zweitliga-Saison laut Trainer Frenki Ignjaotvic mit einem "äußerst anspruchsvollen Auftaktprogramm" zu tun.

Los geht es am 21.Septemeber mit einem Auswärtsspiel bei den Knights aus Kirchheim. Zum ersten Heimspiel empfangen die 46ers den Meister aus Karlsruhe in der Osthalle (29.September). Am 3.Spieltag (5.Oktober) geht es für die Gießener nach Münster und damit erneut zu einem Playoff-Team der vergangenen Saison. Drei Top-Gegner zu Beginn also, doch: "Wer wie wir erfolgreich sein möchte, der muss jeden Kontrahenten schlagen", weiß Ignjatovic.